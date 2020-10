Dit jaar nog versoepelingen en heropening horeca? “Niet onmogelijk, maar...”

Eerst zouden we het virus een fikse tik geven door de herfstvakantie 13 dagen te laten duren, bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen dinsdagavond klonken al de woorden “drie weken”. En ook de federale maatregelen duren voorlopig tot 19 oktober. Gaan we op die tijd het virus voldoende kunnen bedaren om weer te versoepelen? Mag de horeca nog hopen op een heropening in 2020? En zullen we dit jaar nog terug kunnen naar de versoepeling waarbij we wekelijks tien man mochten zien?