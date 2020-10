“Maximumcapaciteit op intensieve mogelijk al voor volgende week, nood aan plan B”

De ziekenhuisopnames van Covid-patiënten stijgt nog altijd erg snel: nationaal is er een verdubbeling van het aantal op acht dagen. De stijging gebeurt nu ook sneller in Vlaanderen, met een verdubbeling om de zes dagen. Op dit moment liggen er 911 coronapatiënten op intensieve zorgen, ruim 100 meer op 24 uur tijd. “Aan dit tempo zullen we binnen de twee dagen de kaap van 1.000 patiënten overschrijden en tegen 6 november de kaap van 2.000 patiënten op intensieve zorgen”, aldus Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. “Dat is de maximumcapaciteit die we op dit moment hebben. Er moet dan ook aan een plan B gewerkt worden.”