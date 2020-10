UEFA kant zich resoluut tegen Europese Superliga: “Zou saai worden na een tijd”

De Europese Voetbalconfederatie UEFA is resoluut tegen de oprichting van een Europese Superliga, zo bevestigde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag aan nieuwsagentschap AFP.

“Principes zoals solidariteit, promotie, degradatie en open liga’s vinden we daarin niet terug. Dat zijn de hoekstenen van het Europese voetbal en daarmee is de Champions League de beste competitie ter wereld geworden”, klinkt het in een mededeling van de UEFA. “Een Superliga met daarin 10, 12 of zelfs 24 clubs zal na een tijdje saai worden. Er zijn immers geen outsiders toegelaten die de clubs het vuur aan de schenen kunnen leggen.”

Dinsdag bevestigde het directiecomité van FC Barcelona in de toekomst deel te willen uitmaken van een Europese Superliga. Het was de eerste keer dat een Europese topclub het bestaan van de plannen bevestigde.

Al enkele weken gonst het van de geruchten omtrent de oprichting van een nieuwe Europese Superliga. Bevestiging kwam er voordien nooit vanuit de clubs. De nieuwe competitie zou lijnrecht tegenover de Champions League en Europa League komen te staan.

Diverse media meldden de voorbije weken dat er plannen op tafel liggen om een competitie te creëren met de achttien beste teams uit de belangrijkste Europese competities. Op het einde van het seizoen zouden play-offs gespeeld worden, naar het voorbeeld van de Final 8 aan het einde van de Champions League afgelopen zomer.