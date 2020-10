Onrust in Lommel: transport voor windturbine moet keren op drukke baan

Lommel -

De Lommelse oppositiefractie Samen Sp.a vreest dat de bouw van het windpark met drie windturbines langs het kanaal in Pelt, voor heel wat overlast zal zorgen in Kolonie. Het uitzonderlijk transport van turbineonderdelen zal immers gebeuren over de Luikersteenweg. De stad vergunde tijdelijke verhardingen om keerbewegingen mogelijk te maken.