Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès ligt nog steeds op intensieve zorgen. Maar haar toestand is “geruststellend”. Dat laat haar woordvoerster weten.

Al sinds vorige week woensdag ligt ex-premier Wilmès op de intensieve zorgen van het Delta-ziekenhuis in de Brusselse gemeente Oudergem. Een week later is dat nog steeds het geval. Sophie Wilmès heeft ...