Steven Van Gucht: "Wacht niet op het volgen van de maatregelen, elke dag telt"

Het Nationaal Crisiscentrum gaf woensdagvoormiddag een update over de coronacijfers. Viroloog Steven Van Gucht riep op om de strengere Vlaamse maatregelen, die aanstaande vrijdag om 18 uur pas ingaan, nu al na te leven.

"De Vlaamse regering heeft gisteren verregaande maatregelen aangekondigd", zo begon viroloog Steven Van Gucht. "Samen met de federale, Brusselse en Waalse maatregelen gaat dit ons in staat stellen om ook de tweede golf af te vlakken. Elke maatregel vraagt minimum tien dagen tijd voor hij een effect heeft op de ziekenhuizen. Geraak dus niet ontmoedigd als de cijfers niet onmiddellijk dalen."

Volgens hem telt elke dag om de piek in ziekenhuisopnames af te vlakken. "Wacht dus niet met het volgen van de maatregelen, ook al gaan sommige vrijdag pas in. Wat we nu doen, heeft een enorme impact op de verwachte piek van november."

Gisteren waren er 689 ziekenhuisopnames op een dag. "Dat is een stuk hoger dan tijdens de eerste golf. Toen werd de piek op 28 maart bereikt met 629 opnames. De opnames blijven momenteel verder stijgen. Deze maatregelen zijn dus absoluut nodig."

OVERZICHT. Vlaamse regering sluit cultuurhuizen en beperkt sport en jeugdactiviteiten

Van Gucht spreekt van bijzonder moeilijke beslissingen van de regeringen omdat iedereen getroffen wordt. Hij roept op om in het bijzonder het zorgpersoneel, de artsen, het personeel van woonzorgcentra goed te steunen. "Zij zijn onze soldaten die aan het front staan. Het is tijd voor begrip en solidariteit. Als we elkaar nu blijven steunen, kunnen we het virus een tweede slag toedienen."

Van Gucht heeft begrip dat mensen teleurgesteld zijn dat de inspanningen geen tweede golf hebben kunnen verhinderen. “Deze periode is echter een van de moeilijkste van deze pandemie. In deze gure herfst gedijt het virus op zijn best. Het virus voelt zich als een vis in het water. Dit wordt onze belangrijkste beproeving om de controle over het virus te herwinnen.”

Egoïsme

Ook woordvoerder Yves Stevens wees op de ernst van de situatie. “Je zou denken dat het intussen duidelijk is dat de situatie zeer dramatisch is. Nog steeds stellen we vast dat mensen de ernst van de situatie in vraag stellen of lak hebben aan de maatregelen. Voor deze mensen heb ik een duidelijke boodschap: egoïsme is de bondgenoot van het virus en zal tot nog chaotischere toestanden leiden. Iedereen kan morgen nood hebben aan een ziekenhuisbed.”

Stevens: “De enige manier om een implosie van de zorgsector te vermijden, is door nu onze sociale contacten maximaal te beperken.”

Cijfers

Tussen 18 en 24 oktober waren er dagelijks gemiddeld 13.858 nieuwe vastgestelde besmettingen, een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Bij de dertigers en veertigers zijn de afgelopen week bijna evenveel besmettingen vastgesteld dan bij de twintigers. De helft van de nieuwe besmettingen wordt vastgesteld bij personen ouder dan veertig jaar. Ook het besmettingsrisico bij zeventigplussers blijft toenemen. “Bij de negentigplussers verdubbelen de cijfers nog steeds om de week. Deze zorgwekkende cijfers zijn een reflectie van de verslechterende situatie in de woonzorgcentra.”

Alle provincies zijn getroffen. De snelste toename ligt momenteel in het noorden van het land. Luik, Henegouwen en Brussel tellen nog altijd het hoogst aantal besmettingen. “De toename in het zuiden van het land lijkt wel minder snel te gaan.”

LEES OOK: Deze Limburgse gemeenten voeren verstrengde coronamaatregelen vervroegd in

Per dag worden gemiddeld 547 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent. “De ziekenhuiscijfers stijgen momenteel het snelst in Vlaanderen, met een verdubbeling om de zes dagen. In Brussel en Wallonië verdubbelen ze om de negen dagen.” Momenteel liggen 5.554 (+6 procent) coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is bijna evenveel dan bij de eerste golf. Momenteel liggen 911 mensen met covid-19 op de dienst intensieve zorg (+13 procent). “Ze verdubbelen om de acht dagen. Als de huidige trend aanhoudt, valt te verwachten dat we binnen twee dagen de kaap van 1.000 patiënten op intensieve zorg zullen overschrijden. Met dit tempo kunnen we de kaap van 2.000 patiënten tegen 6 november bereiken. Dat is de maximumcapaciteit die we op dit moment hebben.”

Ook de overlijdens blijven toenemen. Sinds 23 oktober werden gemiddeld 85 overlijdens per dag vastgesteld. Sinds 20 oktober zijn 427 mensen overleden in een hospitaal, 68 daarvan kwamen uit een woonzorgcentrum. 113 mensen overleden in een woonzorgcentrum. “Het valt op dat het merendeel van de overleden mensen thuis leefde - 66 procent - en een minderheid in een woonzorgcentrum leefde - 33 procent. Tijdens de eerste golf was deze verhouding omgekeerd. De gemiddelde leeftijd van de overleden personen was 84 jaar, veertien procent of 75 overlijdens waren mensen tussen 65 en 74 jaar, vijf procent of 27 overlijdens waren mensen jonger dan 65 jaar.”

“Het is nu tijd om actie te blijven ondernemen”, besloot Van Gucht. “Bedankt voor jullie inspanningen.”

Dadelijk meer.