Waaghals zwemt met “vriendelijke” alligator, maar onderschat de eetlust van het dier

Een waaghals uit Florida neemt een bad met een “vriendelijke” alligator waar hij naar eigen zeggen al vaker mee zwom. Het reptiel - dat Elvis heet - veroorzaakte in het verleden nooit problemen, maar deze keer had John Braje de eetlust van de alligator onderschat. “Hij heeft me gebeten”, klinkt het in de video die tijdens het zwempartijtje werd gemaakt. “Ik dacht dat we vrienden waren?!”