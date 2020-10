Leopoldsburg strenger dan Vlaanderen: ook strikte regels voor min 12-jarigen

Leopoldsburg - De gemeente Leopoldsburg heeft besloten om de nieuwe Vlaamse maatregelen al vanaf woensdagnacht in te voeren. Burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) gaat zelfs nog een stapje verder: binnensporten zijn ook voor min 12-jarigen verboden en alle sportkampen worden geannuleerd.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen, neemt de gemeente Leopoldsburg bijkomende maatregelen. De gemeente wacht daarmee niet af tot vrijdag, wanneer de maatregelen van de Vlaamse regering ingaan. Burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V): “Het moment is duidelijk gekomen om verregaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Woensdagnacht zullen alle gemeentebouwen in de vrijetijdssector daarom hun deuren sluiten. Onder meer het cultuurcentrum, het zwembad aan de Merel en de sporthal gaan dicht. De maatregelen zullen bovendien nog strenger zijn dan die van de Vlaamse regering. Zo wordt sporten ook voor min 12-jarigen verboden. Sporten in de buitenlucht kan wel nog, met maximaal vier personen. De sportkampen tijdens de herfstvakantie worden allemaal geannuleerd, ook die voor de allerkleinsten. “Ook de scouts en de Chiro sluiten tijdelijk op ons advies”, zegt Kauffmann. “Wat het onderwijs betreft, volgen we de protocollen van de Vlaamse regering. We hebben verder een oproep gelanceerd bij alle Kampse verenigingen om hun activiteiten tijdelijk te schorsen. Ook socio-culturele huizen met een gebedsruimte moeten hun vereniging sluiten. Enkel het gebedshuis kan openblijven voor maximum 40 personen tegelijkertijd.” De algemene schorsing loopt momenteel tot 22 november. “Daarna herbekijken we de situatie.”

