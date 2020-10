Een Diepenbekenaar (35) moet vrezen voor 12 maanden cel voorwaardelijk voor kinderpornobezit en voyeurisme. Hij schoot met een telelens plaatjes van zijn naakte buurvrouw in haar badkamer. “Ik maakte nochtans foto’s van Mars.”

In juni was de zaak al voor de Hasseltse correctionele rechtbank gekomen. Toen vroeg de rechter om bijkomend onderzoek met het oog op begeleiding. Die blijkt nu aangewezen te zijn, was de conclusie woensdag ...