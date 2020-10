Chrissy Teigen schrijft emotionele blog over miskraam

Na het verlies van haar zoontje Jack heeft Chrissy Teigen een lange verklaring geschreven over de donkere periode waar ze doorheen is gegaan. Op haar website zegt ze dat zij en haar man John Legend “heel dankbaar zijn voor alle steun”.

Chrissy Teigen schrijft in haar emotionele blogpost onder andere over de aanloop naar de bevalling. “Een maand lang lag ik op bed, om maar te proberen om het kleine jongetje naar een veiligere plaats te krijgen”, schrijft ze. Na de maand bedrust werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze meerdere dagen verbleef. “Na een paar nachten in het ziekenhuis vertelde de dokter wat ik al dacht - het was tijd om vaarwel te zeggen. Hij zou het niet overleven.”

Ook blikt Chrissy terug op haar verschillende berichten op sociale media tijdens de zwangerschap en de rouwperiode meteen daarna. Zo deelde het koppel foto’s van het miskraam online. “Het voelt slecht dat ons rouwen openbaar was. Dat kwam omdat ik de blijdschap ook zo openbaar maakte. Ik wilde heel graag ons blije nieuws delen met de wereld”, vertelt ze. “Het is lastig om daar nu naar te kijken.”

Het voormalig model sluit af met het bedanken van iedereen die haar de ruimte heeft gegeven om te rouwen. De afgelopen weken nam ze een break van sociale media. “Ik wist dat ik iets moest schrijven voordat ik weer verder ging met mijn leven. Ik bedank jullie allemaal hiervoor”, zegt ze nog. “Dank aan iedereen die aan ons gedacht heeft en ons lieve berichten heeft gestuurd.”