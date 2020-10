Houthalen-Helchteren en Sint-Truiden voeren coronamaatregelen vervroegd in

Houthalen-Helchteren / Sint-Truiden - Houthalen-Helchteren en Sint-Truiden voeren als eerste Limburgse gemeenten de coronamaatregelen vervroegd in. In Houthalen-Helchteren gelden ze vanaf woensdagmiddag 12 uur, in Sint-Truiden gaan ze in om 18 uur.

De nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering maandagavond afkondigde, gaan officieel pas vrijdagavond om 18 uur in. Toch klinken hier en daar al de eerste stemmen van burgemeesters die besluiten om daar niet op te wachten. Zo ook in Houthalen-Helchteren, waar alle maatregelen vandaag vanaf 12 uur al ingaan. “De besmettingscijfers zijn in heel Limburg aan het stijgen”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “In het belang van de volksgezondheid zullen we de maatregelen dan ook vandaag al laten ingaan, vanaf 12 uur vanmiddag. Mijn burgemeestersbesluit daarvoor is klaar.”

OVERZICHT. Vlaamse regering sluit cultuurhuizen en beperkt sport en jeugdactiviteiten

Dat betekent dat in Houthalen-Helchteren vanaf vanmiddag onder meer de cultuurcentra, zwembaden en fitnesscentra zullen dichtgaan. “We zijn ook volop bezig met evenementen af te gelasten”, zegt Yzermans. “Ook de sporthallen gaan dicht, behalve voor kinderen onder de twaalf jaar. Winkelen mag nog met maximaal twee personen, maar die regel werd op de meeste plaatsen al toegepast.”

Kordaat

Ook in Sint-Truiden worden de maatregelen vervroegd ingevoerd. “Onze stad is in het voorjaar zwaar getroffen door het coronavirus”, zegt burgemeester Veerle Heeren. “Wij weten hoe belangrijk het is dat er snel en kordaat gehandeld moet worden. Alle bijkomende maatregelen die de Vlaamse Regering heeft beslist, zullen in Sint-Truiden vanaf vandaag 18 uur ingaan. Hiermee versnellen we de acties en helpen we dokters, verpleegkundigen en het ziekenhuis in onze stad om elke patiënt met de beste zorg te omringen. De burgemeester in overleg met haar veiligheidscel heeft hiertoe nu een besluit genomen en roept alle inwoners op om zich aan de maatregelen te houden.”

Vlaanderen

Eerder besloten ook al de burgemeesters van Aarschot, Vilvoorde en Mechelen om de verstrengingen vanavond al in te voeren. In Aarschot riep burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) dinsdagavond zelfs heel Vlaanderen op om hetzelfde te doen.