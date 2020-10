Aarschot, Vilvoorde en Mechelen voeren de verstrengingen vanavond al in

“Het liefst zou ik dit samen met heel Vlaanderen willen doen, maar als burgemeester kan ik vanavond geen concert met tweehonderd mensen laten doorgaan.” Zo zegt burgemeester van Aarschot en gewezen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Ze voert de nieuwe coronamaatregelen, die normaal pas vrijdagavond om 18 uur gelden, woensdagavond al in. Ook Mechelen en Vilvoorde wachten niet langer.

