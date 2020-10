Dinsdagavond werden er door de Vlaamse regering nieuwe maatregelen aangekondigd. Die zullen vrijdag om 18 uur ingaan. Maar zijn de maatregelen genoeg en zijn we nog op tijd? Die vraag kreeg infectiologie Erika Vlieghe (UAntwerpen) voorgeschoteld in de Ochtend bij Radio 1.

“We zijn heel laat. Maar wat bij betreft, ik ben op zich blij met elke maatregel die genomen is. En laten we hopen dat het een effect heeft. Al had ik het liever enkele weken vroeger gezien”, zei Vlieghe ...