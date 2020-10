Meegluren bij Sunweb in de beslissende week van de Giro: eindelijk weten we meer over de tactische aanpak

Altijd al eens achter de schermen willen kijken bij Sunweb? Dat kan. Op zijn website heeft de ploeg een documentaire geplaatst waarin het het grote publiek een unieke blik gunt op de slotweek van de afgelopen Giro.

De documentaire kreeg dan ook de toepasselijke naam The Decisive Week. In die beslissende week eindigden Jai Hindley en Wilco Kelderman respectievelijk tweede en derde na Tao Geoghegan Hart. Er werden veel vragen gesteld bij de tactische aanpak van Sunweb. In The Decisive Week volgen er alvast antwoorden op een paar van die vragen. Eén ding is alvast duidelijk: Hindley hield zich volledig aan de teamorders op de Stelvio.

Helaas voor de ploeg leverde dat geen eindwinst op, met Tao Geoghegan Hart als eindwinnaar in de tijdrit op de slotdag...