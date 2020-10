Gwen Stefani gaat trouwen met countryzanger Blake Shelton

Gwen Stefani (51) en Blake Shelton (44) hebben dinsdag aangekondigd dat ze verloofd zijn. De twee deden dat met een innige foto op Instagram.

Op de foto kussen Blake Shelton en Gwen Stefani innig terwijl de 51-jarige zangeres haar verlovingsring laat zien. “Ja, graag”, schrijft ze onder de foto op Instagram. Ook de bruidegom in spe deelde het kiekje op zijn sociale media. “Hey Gwen, bedankt voor het redden van mijn 2020. En voor de rest van mijn leven”, schrijft hij daarbij. “Ik hou van je. Ik hoorde een JA.”

Het koppel is al sinds 2015 samen. De twee ontmoetten elkaar op de set van The Voice, waar zowel Gwen als Blake coach is. Gwen was tussen 2002 en 2016 getrouwd met rocker Gavin Rossdale en samen hebben ze met Kingston, Zuma en Apollo drie kinderen. Blake was op zijn beurt al twee keer getrouwd. Zijn huwelijk met die andere countryster Miranda Lambert liep spaak in 2015.