Historische zege: La Dodgers winnen World Series voor het eerst in 32 jaar

Los Angeles Dodgers heeft dinsdag voor het eerst sinds 1988 de World Series, de finale van het Major League baseball-kampioenschap, gewonnen. In het beslissende zesde duel haalden ze het in Arlington (Texas) met 1-3 van Tampa Bay Rays, waardoor ze in de finale op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong kwamen.

Voor de Dodgers was het de zevende titel, de eerste in 32 jaar. In 2017 en 2018 waren ze verliezend finalist. De Tampa Bay Rays wonnen de World series nog nooit.

Met zeven titels volgen ze in de ranglijst aller tijden op de zesde plaats, na recordkampioen New York Yankees (27), Saint-Louis Cardinals (11), Boston Red Sox en Oakland Athletics (9), en San Francisco Giants (8).