Sinds lockdown ziet jager meer vrijende koppeltjes dan wild voor zijn camera opduiken

Een jager uit de buurt van Mechelen krijgt op zijn wildcamera tegenwoordig meer vrijende koppeltjes dan jachtwild te zien. “Het is begonnen met de lockdown”, zegt Wim Jonckheere . “In april dook het eerste koppeltje voor mijn lens op. Sinds kort is er een tweede koppeltje. Mij stoort het niet. Maar ik krijg die beelden wel doorgestraald op mijn gsm en soms zijn mijn kleine kinderen dan in de buurt.”