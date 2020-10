Tweedejaars van de Sint-Martinusscholen leren fietsband herstellen

Herk-de-Stad - Je bent tof aan het fietsen en de fietsband loopt leeg. Tja, daar sta je dan. Voor de 2de-jaars praktisch doeners van de Sint-Martinusscholen is dat niet langer een probleem. In de les techniek leerden ze hoe ze een fietsband kunnen plakken.

Een van de onderdelen In het project fiets is het herstellen van de fietsband. De tweedejaars STEM-technieken leerden dat ze best beginnen met het ventiel te controleren. Misschien is dat wel de boosdoener. Met een duidelijk stappenplan gingen de leerlingen daarna verder aan de slag. Ze leerden hoe ze bandenlichters moeten gebruiken om den band van de velg te halen, hoe ze een gaatje kunnen lokaliseren en dan plakken. Dat de buitenband best ook gecontroleerd wordt op eventuele stukjes glas, spijkers of dergelijke. De herstelde binnenband terugleggen op de velg, bleek meer handigheid te vragen dan ze dachten. Alle leerlingen slaagden er in om binnen de tijd hun fietsband te herstellen.