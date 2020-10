Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat de 12-jarige Merel De Prins is doodgereden door een chauffeur die al 18 keer veroordeeld was voor het rijden zonder rijbewijs. N-VA-Kamerleden Joy Donné en Wouter Raskin willen via een koppeling van onder meer ANPR-camera’s en de databank voor rijbewijzen, recidivisten sneller van de weg halen.