Club Brugge gaat vanavond voor een historische zes op zes in de groepsfase van de Champions League tegen een gehavend Lazio. De kaarten liggen gunstig om als derde Belgische ploeg ooit door te stoten naar de knock-outfase. Of gooit een leeg Jan Breydel roet in het eten? Van de zes duels die Club zonder publiek speelde, verloor het er liefst vier.