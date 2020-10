Experts over nieuwe maatregelen: “Wacht niet tot vrijdag, elke dag wachten is er één te veel”

Het is een goede zaak dat de coronamaatregelen ook in Vlaanderen verstrengd worden, zeggen biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Marc Van Ranst. Ze noemen het wel spijtig dat die beperkingen vrijdag pas ingaan. “Daarom deze oproep: wacht niet tot vrijdag. Elke dag wachten is er één te veel.”