Spoedarts Jan Stroobants: “Dit is damage control, de tanker gaat tegen klippen varen”

Spoedarts Jan Stroobants, van het Antwerpse ZNA, vindt dat de strengere maatregelen van de Vlaamse regering te laat komen. “Dit is damage control”, zei hij in ‘Terzake’. “De tanker gaat tegen de klippen varen. Misschien kunnen we nog een flauwe bocht nemen en de averij wat beperken. Maar dat we tegen de klippen gaan varen dat staat voor ons vast.”