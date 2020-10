Bilzen -

Het is belangrijk dat schoolkinderen voldoende bewegen, en tijd doorbrengen in de buitenlucht. Ook tijdens de coronacrisis. Daguitstappen en schoolreizen zijn tijdelijk uitgesteld door corona, maar de juffen en meesters van het Klavertje 3 in Bilzen bedachten een sportief alternatief voor de jaarlijkse herfstwandeling. Ze namen de leerlingen mee op railbiketocht door de bossen.