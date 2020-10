Vesalius Tongeren: "Binnen 2 weken zijn bedden intensieve volzet, hopelijk crasht zorgsysteem niet"

Tongeren -

"Binnen twee weken zijn alle 2.000 bedden op intensieve zorgen volzet. Het is dan maar te hopen dat het coronavirus ons zorgsysteem niet doet crashen." Het zijn de woorden van dokter Ilse Van Cotthem, hoofd intensieve zorgen aan het Vasalius-ziekenhuis in Tongeren. De intensivist ziet het aantal opgenomen patiënten razendsnel toenemen terwijl het aantal dokters en verplegers afneemt. De Limburgse ziekenhuizen bereiden zich voor op het ergste. Het enige wat volgens Van Cotthem ons nu nog kan redden is dat iedereen de coronamaatregelen eindelijk eens ernstig begint te nemen.