Hasselt -

In Hasselt is een koerier gestart die met de fiets boodschappen voor de inwoners doet. En dat gaat breed. Sel Reynders fietst naar de apotheek, de slager en zelfs het wassalon. Hij is gestart in volle coronacrisis omdat zijn werkgever bespaarde op de freelancers. En nu de crisis aanhoudt, blijkt dat geen verkeerde keuze. De fietskoerier vormt de brug tussen thuiswerkers of ouderen en de gesloten horeca.