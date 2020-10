Charlie Hebdo zet spotprent over Erdogan op cover

Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft een spotprent over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de cover gezet van het nummer dat morgen/woensdag verschijnt. Dat kondigt het tijdscrift dinsdagavond zelf aan op Twitter. De prent toont Erdogan die in zijn zetel zit met een blikje in de hand, terwijl hij met zijn andere hand het lange gewaad van een gesluierde vrouw opheft. Het achterwerk van de vrouw is zo te zien, waarop Erdogan “Oeh! De profeet! “ zegt. Boven de prent staat “Erdogan, privé is hij heel plezant”.