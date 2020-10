Straatverlichting werkt niet in Beringen Leopoldsburg en Heusden-Zolder door defect

Beringen / Ham / Heusden-Zolder / Leopoldsburg -

Er zijn problemen met de straatverlichting in Beringen, Leopoldsburg en Heusden-Zolder. De oorzaak is wellicht te wijten aan een defect in de printplaat van de sturing die het signaal ’s avonds uitzendt als het donker wordt. “De cabine van waar het signaal komt om het licht aan te zetten van de straatverlichting ligt in Koersel. Onze mensen zijn nu ter plaatse om het defect te herstellen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de straatverlichting in die drie gemeenten terug zal functioneren. Wij roepen iedereen op om voorzichtig te zijn op de baan”, aldus Wim Vandersichel, woordvoerder bij Fluvius.