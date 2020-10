Experts Molenberghs en Van Ranst tevreden met “partiële lockdown”

Biostatisticus Geert Molenberghs spreekt van een heel belangrijk pakket maatregelen die bovenop de federale maatregelen komen. “We hopen dat het genoeg gaat zijn. We zijn al heel ver opgeschoven in de richting van wat we in maart een lockdown genoemd zouden hebben.”

“Het is een belangrijk pakket maatregelen bovenop het huidige pakket van de federale regering”, reageerde Molenberghs tegenover VRT NWS. “We hopen dat het genoeg is.”

Telewerk is nu al zo goed als verplicht. Maar volgens de biostatisticus kan er nog een tandje bijgestoken worden. “We moeten ons beseffen dat we elk contact dat we kunnen vermijden, effectief moeten vermijden.”

Wat betreft het aantal ziekenhuisopnames is deze golf volgens de biostatisticus erger dan de vorige golf. “Hopelijk wordt het afplatten van deze curve snel bereikt. Wanneer de eerste kentering te zien is, is moeilijk te voorspellen. Het hangt af van hoe de mensen deze nieuwe maatregelen opvolgen. Er is nog een groep mensen die ze niet goed opvolgt. Maar het zou nu snel kunnen kenteren.”

In de studio’s van VTM reageerde Marc Van Ranst licht positief. “Het zijn belangrijke maatregelen. Dit is een partiële lockdown, en de echt lockdown is aan de horizon gezet. Het is belangrijk om nu de komende weken de cijfers goed in het oog te houden.”