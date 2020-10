We kopen opnieuw meer in de supermarkt: “Ja, ook toiletpapier”

Een stormloop zoals in maart en april is het nog niet, maar de Vlaamse supermarkten noteren opnieuw een duidelijke meerverkoop. “Paniekerig hamstergedrag is het zeker nog niet”, zo luidt het. “Maar producten zoals pasta, conserven… En ja, ook toiletpapier gaan opnieuw vlotter over de toonbank.”

“In maart en april werden onze winkels echt bestormd”, zegt Hanne Poppe, woordvoerster van Colruyt. “Nu spreken we van een meerverkoop van ongeveer tien procent, veel minder dan tijdens de eerste lockdown, toen sommige producten liefst 60 of zelfs meer procent meer verkocht werden. Toen was er de overrompeling, nu verloopt alles veel serener. Mensen weten nu dat hamsteren niet nodig is, dat er steeds voldoende voorraad is.”

Het zijn de standaardcategorieën die het goed doen”, zegt ook Roel Dekelver van Delhaize. “Pasta, diepvriesproducten, conserven, rijst, verse producten zoals vis en vlees… En ja, ook toiletpapier. Tot 15 à 20 procent beter, zelfs. Maar da’s ook logisch. Thuiswerk is opnieuw de regel en de horeca is opnieuw dicht. De mensen spenderen meer tijd thuis, ze koken vaker zelf...”

Wat ook opvalt: klanten komen minder vaak naar de supermarkt, maar vullen hun winkelkar wel veel meer op tijdens hun bezoek. “Dat is die reflex om onnodige verplaatsingen te vermijden”, aldus Dekelver.

Ook bij Aldi merken ze een “algemene” meerverkoop. “Al zijn er natuurlijk ook producten die nu minder in vraag zijn”, zegt woordvoerder Jason Sevestre. “Cosmetica, bijvoorbeeld. Ook dat is logisch, want de mensen kleden zich minder op.”

