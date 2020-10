Monsterscore voor de Red Flames: België hakt Litouwen met 0-9 in de pan

De Red Flames hebben met véél overmacht hun voorlaatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK gewonnen. Hoewel, een wedstrijd kon Litouwen-België bezwaarlijk genoemd worden. Na 21 minuten was het al 0-3, nog voor het halfuur stond de 0-4 op het scorebord. Zo ging het door tot 0-9. Een schoolvoorbeeld van eenrichtingsverkeer tegen Litouwen, het zwakke broertje van de groep.

“Ik wil iedereen vanaf minuut 1 scherp zien”, zei bondscoach Ives Serneels voor de wedstrijd. De boodschap was overkomen op de Red Flames, want het was niet eens een minuut wachten op het eerste Belgische ...