Half miljoen geblokkeerde mondmaskers nu toch beschikbaar, dankzij ritje naar Zwitserland

Het half miljoen mondmaskers die bestemd waren voor de woonzorgcentra in Vlaanderen maar sinds dit voorjaar geblokkeerd waren omdat ze niet konden herkeurd worden, zijn nu toch bruikbaar.

Er werd gebruikgemaakt van een achterpoortje in de wetgeving: door ze opnieuw in te voeren in de EU - via een vrachtwagentransport naar Zwitserland - mochten ze weer gekeurd worden. Ze zullen nu verdeeld worden over woonzorgcentra en andere Vlaamse instellingen waar zich een corona-uitbraak voordoet. Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt een bericht hieromtrent van de VRT.

De 500.000 FFP2-mondmaskers lagen al maanden opgeslagen in een loods in Gent, zo raakte eerder deze maand bekend. Ze waren bedoeld voor de woonzorgcentra in Vlaanderen, maar beschikten aanvankelijk niet over de juiste stickers. Toen dat euvel was opgelost, bleken ze geen tweede keer te mogen worden gekeurd door de federale overheidsdienst Economie.

Nu is dus gekozen voor een creatieve oplossing: door ze opnieuw in de EU in te voeren, was een herkeuring wel mogelijk. Dat is intussen gebeurd, ze zullen de komende tijd verdeeld worden onder woonzorgcentra en andere instellingen in Vlaanderen, bevestigt Moonens.

De hele operatie gebeurde op kosten van de invoerder, een privaat bedrijf, klinkt het nog.