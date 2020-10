OVERZICHT. Dit zijn alle nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering in strijd tegen corona

Na Wallonië en Brussel worden nu ook in Vlaanderen strengere coronamaatregelen opgelegd. Dat maakte minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdagavond bekend op een persconferentie. “We weten niet of de vorige maatregelen hun effect gehad hebben, maar de cijfers blijven onheilspellend evolueren”, zei Jambon. Dit zijn de nieuwe maatregelen, die de Vlaamse regering nam na overleg met de virologen en gouverneurs.

De druk van virologen, gouverneurs en burgemeesters om te verstrengen was groot geworden. De avondklok blijft ongewijzigd, maar op het vlak van economie, cultuur, sport, jeugd en onderwijs komen er wel verstrengingen. De aangekondigde maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in, en blijven gelden tot de curves afvlakken.

Cultuur

De bibliotheek blijft open, maar alle andere cultuurhuizen gaan dicht. Een uitzondering is de wekelijkse markt.

Economie

Telewerken moet beter. Bevoegd minister Hilde Crevits wil samen met de sociale partners, werkgevers en werknemers bekijken hoe het telewerk beter kan georganiseerd worden voor bedrijven waar dit kan.

Winkelen blijft mogelijk, maar enkel met twee volwassenen, of één volwassene en twee minderjarige kinderen.

Wekelijkse markten kunnen blijven doorgaan, kerstmarkten en rommelmarkten niet.

Bedrijven die verplicht moeten sluiten zullen steunmaatregelen krijgen zonder omzetverlies te moeten bewijzen.

Lokale besturen

Erediensten, begrafenissen en huwelijken kunnen blijven doorgaan met respect voor de afstandsregels, maar er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. Voor de handhaving hiervan wil minister Bart Somers een lik-op-stukbeleid. De lijncontroleurs moeten de bevoegdheid krijgen om een GAS-boete te geven aan mensen die de mondmaskerplicht niet respecteren.

De Vlaamse regering vraagt aan de federale regering om gewone GAS-reglementen mogelijk te maken, zodat meer mensen de handhaving kunnen controleren.

Sport

Voor de kinderen onder de 12 jaar zijn er geen beperkingen. Voor iedereen ouder dan 12 wordt sport wel aan banden gelegd, met uitzondering van de professionele sport. Buiten mogen 12-plussers met maximaal vier personen sporten. Het zwembad, de fitness en de bowling moet sluiten.

Onderwijs

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november. Vanaf 12 november gaan de scholen terug open. Het hoger onderwijs schakelt over naar code rood, het afstandsonderwijs. Voor eerstejaars moet er meer soepelheid zijn, vanaf 12 november moet er ruimte zijn voor contactonderwijs. Dat geldt ook voor practica.

Zorg

In de woonzorgcentra wordt het contact beperkt tot één knuffelcontact, en één extra contact dat om de 14 dagen kan wisselen.

Mantelzorgers kunnen in de woonzorgcentra blijven slapen. “Dat is goed voor de levenscapaciteit van bewoners en zo kan het personeel ontlast worden”, zei minister Wouter Beke hierover.

De herstelverblijven en de Vlaamse revalidatiecentra worden ingeschakeld als buffercapaciteit voor de ziekenhuizen.

Jeugd

Alle activiteiten voor de jeugd onder de 12 jaar kunnen blijven doorgaan, maar die voor jongeren boven de 12 jaar worden afgeschaft. “We zien de publieke ruimte als deel van de oplossing, niet het probleem. Buitenspeeltuinen blijven open”, zei minister Dalle.

Jambon benadrukte ook nog het belang van handhygiëne en het beperken van fysieke contacten. “In uw kot blijven, dat vragen we niet. Maar beperk uw contacten. Dat is eenvoudig maar oh zo nodig. De tijd van stoerdoenerij ligt achter ons. We moeten dit doen, anders stevenen we af op een lockdown. Onze welvaart en ons welzijn staan op het spel.”