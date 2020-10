Dagrecord gesneuveld: vandaag al 689 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

Er zijn dinsdagavond al 689 met het coronavirus besmette patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarmee is het dagrecord van 28 maart gesneuveld. Toen werden 629 mensen gehospitaliseerd. “En er zullen er nog bijkomen”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.

“Dit is een symbolische grens die we overschrijden en de komende dagen gaat het wellicht nog omhoog”, zegt Van Gucht. “We zitten nog niet op de piek. De verwachting is dat we eind deze week ook aan duizend bezette bedden op intensieve zullen zitten, een aantal dat ook nog zal stijgen. Het toont allemaal dat het echt nodig is om op pauze te duwen en het bevestigt de urgentie van de strengere maatregelen. We moeten dit een halt toeroepen.”

Van Gucht hoopt dat er binnen enkele dagen of volgende week een vertraging te merken zal zijn. “Hopelijk blijven we tot het zover is onder de grens van de tweeduizend beschikbare bedden op intensieve zorg.”

