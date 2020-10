Vlaamse regering kondigt iets na 19 uur nieuwe maatregelen aan: “Situatie is ernstig”

De Vlaamse regering overlegt momenteel over bijkomende coronamaatregelen. Wat die precies worden, is nog niet duidelijk, maar dat er wordt verstrengd, lijkt onvermijdelijk. “De situatie is zeer ernstig”, zei onder meer minister van Welzijn Wouter Beke bij aankomst aan het Errerahuis.

Na Wallonië en Brussel maakt ook de Vlaamse regering zich op om strengere coronaregels in te voeren. Onder meer verstrengingen in de amateursport of de cultuur liggen op tafel. Vraag is ook of Vlaanderen in navolging van de andere deelstaten een uitgebreidere avondklok invoert.

De regering zit sinds 18 uur samen in het Errerahuis in Brussel. Bij aankomst benadrukten verschillende ministers dat de situatie in Vlaanderen “zeer ernstig” is. “We gaan nu een pakket maatregelen beslissen om het virus op relatief korte tijd een klap te geven”, klonk het bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

Na afloop van het overleg volgt een persconferentie om alle extra maatregelen toe te lichten. Volgens minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) zouden de beslissingen alvast niet al te lang op zich laten wachten.

