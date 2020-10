Gouverneur Lantmeeters: "Limburgse burgemeesters vragen betere handhaving coronaregels"

De Vlaamse regering komt vanavond met strengere coronamaatregelen. Maar dat is volgens gouverneur Jos Lantmeeters niet genoeg. “Het grote probleem is dat de bestaande maatregelen niet worden nageleefd. Extra maatregelen gaan daar niet veel verandering in brengen." De gouverneur pleegde maandag nog overleg met de Limburgse burgemeesters. “De burgemeesters vragen meer handhaving en sensibilisering", aldus Lantmeeters. "Zolang de bevolking de maatregelen niet volgt, zullen we de cijfers niet naar beneden krijgen.”