Herk-de-Stad / Hasselt / Diest - In de Sint-Jorislaan in Herk-de-Stad is een motorrijder ten val gekomen. Hij belandde tegen meerdere geparkeerde voertuigen. De 21-jarige Ricardo H. uit Diest raakte gewond.

De 15-jarige fietser Arno S. uit Hasselt is maandag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde in De Pierpontstraat in Herk-de-Stad.