Zo vier je toch Halloween met je eigen gezin

Op zaterdag 31 oktober is het Halloween. Feestjes mogen niet zoals andere jaren, maar wel in je eigen living en met je eigen gezin. Dan kun je het griezelen gezellig aanpakken. Wij zetten alvast leuke outfits voor je kroost en betaalbare, decoratie voor aan het raam op een rij.

Kostuums voor de kinderen

Op verkleden staat geen verbod. Laat zoon- of dochterlief de Spiderman in zichzelf naar boven halen. Of wat denk je van een vleermuisprinses in huis? Subtieler griezelen kan ook met een oranje legging met pompoentjes onder een jurk, die ook na Halloween niet misstaat. Of schakel bretellen in thema aan om de broek van je oogappel omhoog te houden met… skelethandjes. Er liever meteen een pyjamafeest van maken met een leuke film op tv? Stem de pyjama of onesie van je kleintje af op de meest spookachtige dag van het jaar.

Brettellen - Action - 99 cent

Vleermuisjurkje - H&M - 24,99 euro

Trui - C&A - 12,99 euro

Skeletpakje - Fun - 5,99 euro

Legging - Zara - 6,95 euro

Diadeem - Lidl - 2,49 euro

Spiderman pyjama - OVS via Zalando - 14,95 euro

Voor de griezelwandeling

Veel steden en gemeenten hebben beslist dat de jaarlijkse trick or treat-tochten niet mogen doorgaan. Geen verklede kinderen dus die aan de deur snoep komen ophalen. Het snoepgoed achterwege laten is één ding, maar al voorbij wandelen tellen hoeveel griezelige versieringen mensen aan hun ramen hangen is ook een interessante opdracht. Het principe is zoals bij de berenwandeling aan het begin van de coronacrisis, maar dus met ongure creaturen als eyecatcher. Zelf meedoen? Deze decoratie kan je huis perfect in een horrorjasje steken.