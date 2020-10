Triagecentrum op ’t Stift is winterproof

Bree - De voorpost voor de testopnames COVID-19 in het vroegere Medisch Centrum Huisartsen op ’t Stift schaalt op naar 150 testen per dag. De accommodatie werd ook winterproof gemaakt.

“Door de stijgende cijfers moeten we stelselmatig opschalen”, aldus centrumverantwoordelijke en huisarts dr. Kristof Jeunen. “We hebben een extra testruimte voorzien en er komen drie verpleegkundigen en een administratieve kracht het team versterken. Momenteel zitten we op een maximum van 100 testen per dag, maar dat wordt uitgebreid tot 150 testen. We merken ook dat het aantal positieve testen hand om hand stijgt: tot voor kort waren er per 100 testen 1 of 2 patiënten positief. Gestadig liep dat al op tot 12. Let op, dat wil wel helemaal niet zeggen dat al die mensen ook effectief ziek zijn. Het aantal patiënten dat zich verder moet laten behandelen, blijft beperkt.” Tot eergisteren moesten de mensen die zich kwamen aanmelden om getest te worden gewoon buiten op de stoep aanschuiven. Jeunen: “We hebben het centrum winterproof gemaakt: er werd een tent geplaatst: die wordt voorzien van enkele terrasverwarmers. Op die manier moeten de mensen niet meer in weer en wind aanschuiven. We kunnen nu ook werken met eenrichtingsverkeer: dat is veiliger en het testen verloopt dan nog sneller.”