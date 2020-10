Coronahoofdstad Luik is wereldnieuws: “Besmet zorgpersoneel moet nog werken”

Luik is wereldwijd uitgegroeid tot dé coronahoofdstad. Van The Washington Post tot The Daily Mail: allemaal schrijven ze uitgebreide artikels over de tsunami van coronagevallen waar het medisch personeel er mee te maken krijgt.

“The situation is catastrophic.” Een catastrofale situatie. Zo omschrijft Philippe Devos, hoofd intensieve verzorging in het ziekenhuis CHC in Luik, de situatie in Luik in The Washington Post. “We hebben veel dokters en verpleegkundigen die besmet zijn. Maar sinds deze week vragen we aan positieve gevallen om toch te komen werken als ze geen symptomen vertonen.” Daar zijn risico’s aan verbonden, zegt Devos, “maar het is onze enige optie om te voorkomen ons hele zorgsysteem ineenstuikt.”

De quotes van de spoedarts verspreiden zich als een lopend vuurtje over het internet. Nieuwssites uit alle uithoeken van de wereld berichten over de tsunami van coronagevallen die Luik over zich heen krijgt. De ziekenhuizen in de provincie Luik trekken al enkele dagen aan de alarmbel, door de snelle stijging van het aantal Covid-19-patiënten. Het water staat het zorgpersoneel aan de lippen. Door de snelle toename, moeten andere interventies uitgesteld worden. De ziekenhuisgroep CHC telde maandag 257 patiënten met Covid-19, van wie 47 op intensieve zorg liggen.

De situatie is dan ook dramatisch, zegt ook vakbond CNE dinsdag. Tot 20 procent van het zorgpersoneel is in sommige ziekenhuizen afwezig. “Het leed is er voelbaar, de werknemers trekken het niet meer. Elke dag worden we gecontacteerd door personeelsleden die aan het eind van hun krachten zijn”, zegt vakbondsafgevaardigde Isabelle Linder aan Belga. “De mensen vragen zich af waar de beloofde versterking blijft, de beloofde premies? De overheid moet dringend naar hun vragen luisteren.” De CNE wijst erop dat in het regeerakkoord een enveloppe van 1,2 miljard euro is voorzien voor de sector. “Men moet die gebruiken”.