Eva Daeleman bevallen van eerste kindje: “Wij zijn zo verliefd”

Zelfs in de ziekenhuizen is het niet enkel kommer en kwel. Twee weken geleden beviel Eva Daeleman (30) van Moon, haar eerste kindje. Dat maakte de voormalige VRT-omroepster zelf bekend via Instagram.

“Allemachtigwatiszeprachtig”, begint Daeleman haar post. “Moon (met lange oo) Heymans. Wij zijn zo verliefd. Op elkaar en op haar. Ons lief meisje zet al twee weken onze wereld op z’n kop. En wat is ze heerlijk.”

Voor Daeleman en haar man Stijn is het hun eerste kindje samen. Begin dit jaar vertelde het koppel nog dat ze in het verleden een miskraam te verwerken kregen. “Op het moment dat het gebeurde, voelde ik mij ontzettend eenzaam”, zei Daeleman in haar podcast Je bent nooit alleen. “Er zit zo’n onzichtbaar ding in je buik waar je al maanden verliefd op bent en plots valt dat weg, ook al is het er nog niet. Dat is een groot gemis. We waren net geen twaalf weken zwanger, maar dit laat littekens na.”

Maar nu is er dus alleen maar reden tot blijdschap. Op Instagram regent het alvast felicitaties. Daeleman bedankt ook het ziekenhuispersoneel. “Geboorte geven doe je niet alleen. Zo dankbaar voor het geweldige team van AZ Damiaan, onze gynaecologe, de liefste vroedvrouwen, poetsdames, kraamhulp, onze doula’s en uiteraard mijn man.”