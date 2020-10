Luca Brecel treft volgende week Selby op Champion of Champions

Drievoudig wereldkampioen Mark Selby (WR 4) wordt op woensdag 4 november (14u) de tegenstrever van Luca Brecel (WR 36) op het Champion of Champions. In dat topevenement komen alle tornooiwinnaars van het afgelopen jaar tegenover mekaar uit. De 25-jarige Brecel won in juni de Championship League, Selby schreef zowel het Scottish Open als de European Masters op zijn naam. De winnaar van het duel Selby-Brecel treft dezelfde avond nog de winnaar van de wedstrijd Kyren Wilson-Stephen Maguire in de kwartfinales. De halve finales en finale worden vanaf vrijdag afgewerkt.