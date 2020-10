Kun je nog zwemmen of bowlen in vakantieparken? En is dat wel verstandig?

De herfstvakantie staat voor de deur en omdat reizen naar het buitenland zeer sterk afgeraden wordt, zijn vakantieparken of -huisjes uiterst populair. Maar wat kun je daar in coronatijden doen? “Ik besef het maar al te goed, maar de boodschap die ik breng, is niet altijd de meest plezante”, aldus viroloog Steven Van Gucht.