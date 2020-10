Nieuwe fietsroute loopt van Parijs langs de Seine naar Normandië

In het noorden van Frankrijk is zopas een nieuwe fietsroute geopend. Het gaat om La Seine à Vélo, een 561 kilometer lange route die Parijs via de Seine met Le Havre en Honfleur verbindt. Onderweg kom je vele bezienswaardigheden tegen.

La Seine à Vélo of kortweg V33 is de nieuwste fietsroute die Frankrijk rijk is. Die gaat van start in Parijs en volgt de bekende rivier de Seine tot in Normandië. Helemaal op het einde kun je kiezen tussen twee aankomstplaatsen die allebei het bezoeken waard zijn: Le Havre of Honfleur. Onderweg kom je liefst 130 steden en dorpjes tegen waaronder ook Giverny, waar schilder Claude Monet een huis met indrukwekkende tuin had en het Museum van het Impressionisme zich bevindt.

Een andere bezienswaardigheid op de 561 kilometer lange route is onder meer ook het Château de Malmaison in Rueil-Malmaison, waar Napoleon Bonaparte tussen 1800 en 1802 met zijn Josephine woonde. De fietsroute, waar vijf jaar aan werd gewerkt, brengt je voorts langs mooie landschappen die tot inspiratie van talrijke schilders dienden, maar ook langs het industriële verleden van Noord-Frankrijk.