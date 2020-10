Europa Ziekenhuizen trekken aan alarmbel: “We worden gedwongen om keuzes te maken”

Peter Fontaine, algemeen directeur van de Brusselse Europa Ziekenhuizen trekt aan de alarmbel. De curve van de Brusselse ziekenhuisopnames blijft de slechte richting opgaan en hij ziet binnenkort ook Vlaanderen verzadigd raken. “Dan gaan we inderdaad gedwongen worden om keuzes te maken, niet alleen op de Covid-afdelingen”, aldus Fontaine.

Toen de eerste lockdown afgekondigd werd, vingen ze in de Europa Ziekenhuizen 22 Covid-19-patiënten op. Dat aantal is in de daaropvolgende weken gestegen tot een maximum van 85 patiënten tijdens de piek ...