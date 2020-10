Cardi B pikt kritiek op haar collectie Birkin-handtassen niet

Cardi B is dol op handtassen en dan vooral op het populaire, maar peperdure Birkin-model van Hermès. Toen ze een foto van haar collectie deelde op Instagram, dook het commentaar op dat de handtassen daardoor “letterlijk hun waarde verliezen”. De rapper reageerde en noemde die uitspraak racistisch.

Cardi B deelde afgelopen week een foto van haar collectie Birkins en ook eentje met een paars exemplaar in de hand bij een Rolls Royce. Enige tijd later ging een Instagram viraal waarin stond dat vrouwelijke rappers ervoor zorgen dat de waarde van die klassieke, veelgezochte handtassen devalueert doordat zij ermee rondlopen. Volgens de Instagrammer zijn de handtassen daardoor ook “minder exclusief” geworden.

En dat wou Cardi B niet zomaar pikken. Ze deelde op Instagram een filmpje waarin ze van leer trekt tegen het racisme waar zwarte vrouwen mee worden geconfronteerd als ze zich op de markt van de luxegoederen begeven. “Ik heb dat bericht over mij en enkele andere vrouwelijke rappers gezien waarin staat dat wij ervoor zorgen dat de waarde van Birkins daalt. Ik vind dat bijzonder interessant, want ik ben er net nog vier gaan kopen in de Hermès-winkel”, steekt ze van wal.

Toegevoegde waarde

“Mensen zouden zich niet hoeven af te vragen of zwarte vrouwen wel dergelijke tassen kunnen kopen als ze niet aan witte vrouwen dezelfde vraag stellen”, zegt de 28-jarige WAP-rapper nog. “Dus waarom stellen jullie ons die vraag? Het geeft me zin om nog meer op te scheppen, maar dat gun ik jullie zelfs niet. Bovendien zorgen we net voor toegevoegde waarde voor de handtassen, want we rappen over die merken in onze liedjes.”

Ze verwijst daarmee onder meer naar haar nummers Bodak Yellow en I Like It Like That waarin ze respectievelijk rapt over schoenen van Christian Louboutin en Balenciaga. Volgens Google schoten die zoektermen de lucht in bij de release van die liedjes. “Wij zijn net diegenen die met trends starten”, zegt ze nog.