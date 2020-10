Bilzenaar naar Tongerse assisenhof verwezen voor moord zonder lichaam

Bilzen / Genk -

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Marc C. uit Bilzen naar het hof van assisen in Tongeren verwezen voor de moord op Ronald Vandereycken (53). De man uit Genk is al drie jaar vermist, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Marc C. ontkent iedere betrokkenheid bij de verdwijning.