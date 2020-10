Vrijheid blijheid. Wie even genoeg heeft van hittegolven, warmste weken, coronacodes oranje of rood, één tip: de mobilhome. Of camper zoals de Nederlanders het graag zeggen. Wij – jonge vader, even jonge moeder en twee peuters – trokken via de Ardennen naar het Zwarte Woud in Duitsland. Onze bevindingen? Geen stress, zó flexibel, altijd een koud drankje bij de hand en een luxueus kampeergevoel.