We doen het nu slechter dan Tsjechië: België meest getroffen land van Europa

België telt momenteel de hoogste incidentie van coronagevallen van heel Europa, met 1.390,9 gevallen per 100.000 inwoners de voorbije twee weken. Tot nu toe ging Tsjechië ons land vooraf, maar dat is dus niet langer het geval.

Tsjechië telt op dit moment 1.379,8 besmettingen per 100.000 inwoners op twee weken. Dat blijkt dinsdag uit recentste cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Op verre afstand volgen Luxemburg (760,4), Slovenië (732,8) en Nederland (694,1). ECDC verzamelt niet alleen de gegevens van de 27 landen van de Europese Unie, maar ook van de andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, net als het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal overlijdens dat wordt toegeschreven aan COVID-19 ligt op dit moment het hoogste in Tsjechië, met 12,3 overlijdens per 100.000 inwoners op twee weken. In België is dat cijfer, met 5,8 overlijdens, momenteel het op een na hoogste van Europa.