Anna Wintour (70) gaat scheiden

Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, en haar man Shelby Bryan gaan scheiden. Dat meldde ‘Page Six’, de showbizzpagina van The New York Post. Het koppel was zestien jaar lang getrouwd.

Anna Wintour (70) en Shelby Bryan (74) begonnen een relatie in 1999, maar die veroorzaakte heel wat ophef. De investeerder was tot kort ervoor immers nog samen met zijn toenmalige vrouw, die hij verliet voor het Vogue-icoon.

De twee, getrouwd sinds 2004, zouden nu elk hun eigen weg willen gaan. Wat aan de basis ligt van hun echtscheiding is niet bekend. Omdat ze nog maar zelden samen werden gezien, wordt her en gefluisterd dat de liefde ‘op’ was. Wintour bracht begin dit jaar wel enkele momenten door met een andere man, de Bitse acteur Bill Nighy.

Wintour was eerder getrouwd met de invloedrijke psychiater David Shaffer, met wie ze twee volwassen kinderen heeft: Charles (35) en Be (33). Deze nieuwe scheiding komt voor haar in een netelige periode.

Achttien ex-werknemers beschuldigen haar van racisme in uitgebreid exposé in The New York Times. “Wintour is geobsedeerd door alles dat wit, dun en rijk is. Als je niet voldoet aan die criteria, kom je er gewoon niet in”, luidt de aanklacht die haar weleens van haar voetstuk kan doen vallen.