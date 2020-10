Man schopt en gooit tiener van trap in station Kortrijk, politie onderzoekt de zaak

Kortrijk - Op sociale media circuleert sinds dinsdag opnieuw een filmpje waarin een minderjarige jongen in elkaar wordt geslagen. Dit keer spelen de feiten zich af in het station van Kortrijk. De politie is een onderzoek gestart.

Het was Wouter Vermeersch van het Vlaams Belang in Kortrijk die de beelden dinsdagmorgen op Facebook verspreidde. Op het 28 seconden durenden filmpje is te zien hoe een tienerjongen staat te bellen in een traphal aan de achterkant van het station in Kortrijk. Een zwaarlijvige man, van vreemde origine en in een training van Olympic de Marseille, stapt op hem af en gooit hem van de trap. Hij geeft hem eerst een schop in de rug, daarna een slag tegen het hoofd en ten slotte nog een trap tegen het hoofd. Daarna wandelt hij weg, de jongen blijft zitten op de trap.

Volgens Vermeersch dateren de feiten van vrijdag. De politiezone Vlas zag de beelden ook en is ambtshalve een onderzoek gestart. “Voorlopig hebben we nog geen weet van een klacht”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “We zijn de zaak verder aan het onderzoeken. De feiten spelen zich af aan de achterkant van het station. Aangezien er duidelijk een minderjarige in betrokken is, zullen we het in alle discretie bekijken. We zullen ook een beroep doen op extra beeldmateriaal van de camera’s in het station.”

Het is al het tweede filmpje van zinloos geweld in twee weken tijd dat voor ophef zorgt. In Puurs circuleerde een filmpje van een 15-jarige jongen die belaagd werd door vijf jongeren. Daar werden de verdachten geïdentificeerd.